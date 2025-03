Präzise Erfassung von Wildtieren aus der Luft

„Wir können jetzt in wenigen Stunden erfassen, wofür wir früher Tage oder Wochen gebraucht haben“, sagt Johannes Ehrenfeldner, Direktor der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See – Seewinkel: „Die Technologie gibt uns völlig neue Einblicke in das Verhalten der Tiere, ohne sie zu stören.“ Eines ist für den obersten Parkranger sicher: Der Blick aus der Luft wird die Art und Weise, wie wir Natur verstehen und schützen, für immer verändern!