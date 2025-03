Lichtspiele

Es wäre jedoch falsch, der Stadt oder dem Besitzer der Immobilie Vorwürfe zu machen. Kino ist einfach nicht mehr rentabel, weil Kino nicht mehr gefragt ist. Das Lichtspiel als Begegnungsort funktioniert sogar in den großen Cineplex-Tempeln nur noch zäh. Blockbuster werden in Hollywood immer seltener, und wenn sich einer abzeichnet, steht schon Netflix in den Startlöchern, zeigt ihn zuerst.