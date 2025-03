Nur ein Schritt fehlt zu historischem Meilenstein

Novak Djokovic fehlt nur noch ein Sieg, um in den elitären Kreis der 100er einzuziehen. In Miami greift der 37-jährige Serbe am Sonntag nach dem nächsten Meilenstein seiner Karriere, prallt im Endspiel auf den 19-jährigen Final-Debütanten Jakub Mensik. Beide trafen im Vorfeld Fußball-Superstar Lionel Messi – und zeigten sich überwältigt.