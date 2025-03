Kein grünes Licht für Betriebsareal in Kiesgrube

Zurück an den Start heißt es bei einem umstrittenen Widmungsprojekt in Gunskirchen. Der Gemeinderat lehnte einstimmig das Ansuchen der Firma Welser Kieswerke Treul & Co. GmbH ab. Ein rund 175.000 Quadratmeter großes Abtragungsgebiet soll von derzeit Grünland in Betriebsbaugebiet umgewidmet werden. In der Folge sollen sich in der Nähe der Autobahnauffahrt im Wirtschaftspark Hof (so der Name der Ortschaft) Firmen ansiedeln. Großes Interesse bekundet jedenfalls ein im Ort bestens bekanntes Großunternehmen.