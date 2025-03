Experten rechnen mit Blutregen über Österreich

Erst in Deutschland und nun auch in Österreich: Die mächtige Saharastaub-Wolke könnte in der kommenden Nacht für das seltene Wetterphänomen sorgen. Denn der längst überfällige Regen breitet sich zeitgleich im Laufe des Freitags im Südosten aus und sollte bis Samstagvormittag in großen Teilen des Landes anhalten.