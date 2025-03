Orte, an denen Sie sich nicht heimisch fühlen?

Gleichzeitig leben viele Ausländer in Wien, die in unzähligen Branchen nicht mehr wegzudenken sind. Sie arbeiten hier, zahlen Steuern, sprechen Deutsch wie der gebürtige Liesinger, wollen nichts anderes als Frieden für sich und ihre Familien. All das haben wir in der vergangenen Woche genau beleuchtet – mit Zahlen, Fakten, Interviews. Geschrieben wurden eben auch die vielen Erfolgsgeschichten, die es bei der Migration ebenso gibt. Heute befragen wir die Spitzenkandidaten der Wien-Wahl zum Thema.