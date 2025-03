Stephan Schnetzer bläst in Lochau zum Gegenangriff

Die Rückeroberung der Seegemeinden verlief für die ÖVP bisher noch nicht sehr erfolgreich. In Bregenz scheiterte Roland Frühstück ebenso kläglich wie Markus Bacher in Höchst. René Bickel allerdings zwang in Hard Martin Staudinger in die Stichwahl – und in Lochau muss Frank Matt um sein Amt zittern.