Neureuther übt Kritik am deutschen Ski-Sport

Vorbild Norwegen

Norwegen ist für Neureuther ein Vorbild im Ski-Sport. „Sie haben nur fünf Millionen Einwohner. Und die gewinnen nicht nur im Skifahren. Sie gewinnen im Biathlon, im Langlauf, gewinnen aber auch in der Leichtathletik, im Golf, haben in Erling Haaland einen der besten Fußballer dieses Planeten, im Tennis Casper Ruud. Was dieses kleine Land in einer Breite an Leistungssportlern herausbringt, ist unfassbar“, so der ehemalige DSV-Athlet und heutige TV-Experte.