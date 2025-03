Blick ins Handy: Was unsere Jugend wirklich bewegt

Die meistbesuchten Webseiten in Österreich sind Google, YouTube und Amazon. Bei den Jungen dominieren WhatsApp, YouTube, Snapchat, Instagram und TikTok. Wir baten sechs Jugendliche um einen Blick in ihre Handys und damit in ihre ganz eigene Welt der Vorlieben, Zeiträuber, Interessen und geheimen Sehnsüchten.