Falscher Polizist legt sich mit Türken-Mafia an

„Erspartes in Sicherheit bringen“

Der Burgenländer hatte sich mit einer organisierten kriminellen Vereinigung in der Türkei eingelassen. Das illegale Spiel ging so: Ein „Caller“ ruft aus Izmir Personen in Österreich und Deutschland an. Auf deren Display erscheint die Telefonnummer der lokalen Polizei. Es wird ihnen erzählt, dass es in der Nachbarschaft wiederholt zu Einbrüchen gekommen sei und sie das Ersparte in Sicherheit bringen sollten. Ein Polizist würde kommen und Bargeld sowie Wertgegenstände mitnehmen.