Herzogin Meghan jetzt auch Fashion-Expertin!

Exklusiver Blick in Meghans Kleiderschrank

Auf Instagram verrät Meghan: „Viele von euch haben danach gefragt, also hier ist es! Ein bisschen Shopping zum Start in die Woche.“ Über den Link in ihrer Story gelangen ihre 2,6 Millionen Follower:innen direkt zu ihrer neuen Storefront auf „shop my“. Dort können sie Blusen, Stoffhosen oder Accessoires entdecken – alles handverlesen von der Herzogin höchstpersönlich.