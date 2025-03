MMA-Gala: Blitze, Blut und „beraubte“ Überflieger

Drama zum Abschluss

Im Finish dann ein konträres Bild, ein jubelnder, aber so gar nicht gefeierter Brasilianer namens Felipe Oliveira. Dieser hatte sich nämlich soeben mittels Split-Decision gegen Daniel Schordje durchgesetzt, ein Leichtgewicht-Hoffnungsträger aus dem Ettl-Stall: „Wir haben so hart gearbeitet, aber es hat nicht sollen sein“, resümierte ein enttäuschter Gerhard Ettl, der trotzdem einmal mehr ein Kampfsport-Highlight der Extraklasse am Schwarzlsee verantwortete.