Forscher lösen uraltes Kriminalrätsel um Räuber

Der „Schinderhannes“ Johannes Bückler war einer der berüchtigtsten deutschen Räuber seiner Zeit. Er stahl und mordete vor über 220 Jahren westlich des Rheins, was seiner Beliebtheit in der Bevölkerung allerdings keinen Abbruch tat. Am 21. November 1803 wurde er gemeinsam mit 18 weiteren Verurteilten durch das Fallbeil hingerichtet.