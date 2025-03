Nur einer von drei Einsätzen in Bergen war „echt“

Ein durchwachsenes Frühlingswochenende hatten die oö. Bergretter: 19-Jähriger stürzte in Ebensee bis zu 30 Meter in die Tiefe. Am Erlakogel und in Grünau im Almtal gab es hingegen zwei falsche Alarme, die großen Suchaktionen entpuppten sich am Ende jeweils als überflüssig.