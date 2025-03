Alaba in Startelf? Rangnick: „Ob das sinnvoll ist“

„Frage, ob es wirklich sinnvoll ist“

Alaba hatte am Donnerstag beim 1:1 in Wien sein Länderspiel-Comeback nach 16 Monaten Pause gegeben. Der Real-Madrid-Star absolvierte dabei erst seine zweite Partie über 90 Minuten nach seiner schweren Knieverletzung. „Ich tendiere eher dazu, ihn nicht von Anfang an zu bringen“, sagte Rangnick. „Bei David ist es auch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, ihn spielen zu lassen.“