DJ Ötzi ließ die Montafoner Berge beben

Gerry Friedle alias DJ Ötzi ist und bleibt ein Phänomen. Was der Tiroler an Energie auf die Bühne bringt, ist erstaunlich. Davon konnte man sich auch am Samstag beim Abschluss der Gipfeltour 2025 auf dem Vorplatz der Nova Stuba mitten im Skigebiet Silvretta Montafon überzeugen. 8500 Fans waren auf 2000 Meter Seehöhe gepilgert, bereits um die Mittagszeit erreichte die Stimmung einen ersten Siedepunkt. Die Veranstalter hätten sich den Tag nicht schöner träumen können: Vor einer Woche hat Frau Holle noch einen Meter Neuschnee ausgeschüttelt, die Sonne lachte, die Föhnwetterlage ließ die Temperatur auf über 15 Grad steigen – kein Wunder also, dass die meisten Besucher den Skianorak schnell einmal ablegten.