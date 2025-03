„Und plötzlich war er nicht mehr bei uns!“

Die Ehefrau reanimierte ihren Mann noch selbst

Die Rettung war bereits alarmiert, der Hubschrauber unterwegs. Birgit Hettegger reanimierte ihren Mann. „Es ging alles so schnell, die Feuerwehr, die Rettung, der Notarzt – alle waren in kürzester Zeit da.“ Doch jede Hilfe kam zu spät. Sepp erlag noch am Hang des Holzlehenshofs seinen schweren Verletzungen – seine Frau und die vier Söhne in unmittelbarer Nähe. „Wir wissen alle, wie gefährlich es bei uns ist. Ich habe immer eine Kerze angezündet und Gott gebeten, dass ja nichts passiert. Und jetzt das.“