Weiblich, furios, multikulturell

Als zweiter Programmpunkt war Mozarts Violinkonzert in A-Dur geplant, doch die Solistin Sakaya Shōji war so versunken in ihre Übungen in der Garderobe, dass sie ihren Auftritt verpasste und die Musiker die für nach der Pause angesetzte Streichersinfonie Nr. 10 von Felix Mendelssohn-Bartholdy vorzogen. Nur 14 Jahre alt war damals ihr Komponist, Mozart, der ebenfalls Frühvollendete, war 19, als er das beliebte A-Dur-Konzert schrieb, das nun doch erklang. So strahlend in ihrer Art die Dirigentin Nil Venditti sich präsentierte, so bescheiden wirkte die Geigerin Sakaya Shōji auf das Publikum. Mit einer langsamen Improvisation leitete sie das Hauptthema des ersten Satzes ein und ließ in der Folge mit einer ausgedehnten Kadenz aufhorchen.