Kristallkugel nach sehr überraschenden Ergebnissen

Für „Vroni“ war es nach dem Sieg in der Kombinations- und der Super-G-Wertung die bereits dritte Kugel der Saison. Und im Slalom wird in Veysonnaz ziemlich sicher noch die vierte folgen. Zwar liegt die Niederösterreicherin in der Disziplinenwertung zehn Punkte hinter Elina Stary, aber die Kärntnerin kann in der Schweiz wegen den Folgewirkungen einer Gehirnerschütterung nicht starten. Und in Veysonnaz stehen noch zwei Slaloms auf dem Programm.