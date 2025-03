Warum steirische Hühner nicht für Amerikaner legen

Die Vogelgrippe traf die USA mit voller Härte – Millionen von Hühnern mussten notgeschlachtet werden. Folge: Eier fehlen in riesigem Ausmaß. So extrem, dass Europa und auch Österreich um Hilfe gebeten wurden. „Ja, das stimmt“, bestätigt Hans-Peter Schlegl, Obmann der Geflügelwirtschaft Steiermark. „Die Anfrage wurde an die Botschaft gerichtet, erreichte in der Folge auch unsere Produzenten.“ Allerdings mit abschlägiger Antwort: „Wir haben nicht genug, um sie abzugeben.“ Wie das, wo die Steiermark doch Produzent Nummer 1 ist, 2,5 Millionen Legehennen, 719 Halter und einen Selbstversorgungsgrad von 221 Prozent aufweist?