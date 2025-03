Rekord! Nika Prevc siegt und schreibt Geschichte

Nika Prevc hat auch noch den letzten Saisonbewerb der Skispringerinnen gewonnen. Es war am Freitag in Lahti bereits der zehnte Sieg in Folge für die Weltcup-Gesamtsiegerin aus Slowenien. Damit hat sie den bestehenden Rekord an Folgesiegen von Sara Takanashi (JPN) eingestellt.