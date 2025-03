„Ich zerstückle dich und fresse dein Herz!“

In der Verhandlung gibt der Mann an, aufgrund seines damaligen Alkoholpegels keine Erinnerung mehr an den Vorfall zu haben. Allerdings streitet er auch nicht ab, dass es sich so zugetragen hat. Getreu dem Motto: „Es wird schon so gewesen sein.“ Dass die Zeugen die Wahrheit gesagt haben, geht auch aus dem Audiomitschnitt hervor, den die Frau während des Streits aufgenommen hatte.