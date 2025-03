Schleusen stoppen Abfluss von Wasser im Seewinkel

Wasserstand wird erfasst

„Damit es zu keinen Beeinträchtigungen in den Siedlungsgebieten oder ungeplanten Auswirkungen auf Grünflächen kommt, sind diesem Stau Grenzen gesetzt“, erklärt Dorner. Besteht Hochwassergefahr, lassen sich die Wehranlagen komplett öffnen, damit das Wasser abfließen kann. „Im Rahmen dieses Projekts wird der Wasserstand in den Gräben und im Untergrund erfasst. Die gesammelten Daten sollen die Basis für dauerhafte Einrichtungen an optimalen Positionen liefern“, ergänzt der Landesrat. Kurzum, jeder Tropfen soll so lange wie möglich in der Region bleibt.