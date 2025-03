„Unentschieden wäre ein Sieg für Österreich“

Während Österreich gegen Serbien um den Aufstieg in die A-Gruppe der Nations League kämpft, legt unsere WM-Quali-Gruppe los. Warum es im Duell unser schärfsten Konkurrenten für Herbert Prohaska keinen Sieger geben wird, welche Verbindung der ÖFB zum Stadion hat, in dem Zypern am Freitag San Marino empfängt.