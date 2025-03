Was darf Witwe Simone – und was nicht?

„Konnte Schmerz meines Papas nicht ertragen“

„Ich habe all die Jahre eine große Mauer um mich errichtet.“ Mit diesen Worten hat Simone Lugner in der ersten Ausgabe der neuen „Dancing Stars“-Staffel aufhorchen lassen. Auf Ö3 erklärt sie nun: „Wahrscheinlich hat das in der Kindheit begonnen. Meine jüngere Schwester und ich waren viel alleine, Papa war arbeiten, damit er uns ein schönes Leben bieten kann. Er war Busfahrer bei den Wiener Linien, später hat er Zeitungen ausgeliefert. Dieses Alleinsein und das ,Alleine-funktionieren-müssen‘ haben mich geprägt“, so erzählt Lunger Claudia Stöckl in der Sendung.