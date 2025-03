Wegen Unfall mit BMW: Lugner City klagt die Witwe!

Im Baustellenchaos am Gürtel krachte es

Im 10. Bezirk am Gürtel herrschte Baustellenchaos. Lugner blieb stehen, weil ihr das Navi sagte, sie solle wenden. Und schon krachte ihr ein anderer Lenker wuchtig ins Auto, das nach dem Unfall aber noch fahrtüchtig war. „Wir haben den Unfallbericht ausgefüllt und ich habe ihn in der Lugner City abgegeben. Damit war die Sache für mich erledigt, ich hab auch nichts mehr gehört ...“, bestätigt sie auf Nachfrage die Causa.