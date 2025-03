Feuerwehr rettete Patienten über den Balkon

Kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr Andorf am Donnerstag zu einem Assistenzeinsatz für das Rote Kreuz alarmiert. Grund: Ein etwa 65-Jähriger war wegen gesundheitlicher Problemen in seinem Haus zu Sturz gekommen und hatte sich an der Halswirbelsäule verletzt. Deswegen konnte der Patient nicht über das Stiegenhaus gerettet und auf diese Weise ins Krankenhaus gebracht werden.