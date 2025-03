„Habe auch Begräbnis für Straches Mutter gezahlt“

Knapp 100.000 Euro für Honorare und Reisen

In der Kanzlei von Top-Anwältin Astrid Wagner erzählt der Niederländer der „Krone“ jetzt eine ganz andere Geschichte. „Hier in Österreich hatte ich bisher keine Probleme mit Polizei und Justiz. Ich bin kein Betrüger, sondern habe selber viel Geld verloren.“ So will er HC Strache für Berater-Honorare, Reisen und Co. knapp 100.000 Euro überwiesen haben. „Sogar das Begräbnis seiner Mutter habe ich gezahlt“, behauptet Danny K. Seine Anwältin Astrid Wagner ergänzt: „Dass aus einer Geschäftsidee nichts wird, kann passieren. Mein Mandant ist gänzlich unschuldig, ich gehe davon aus, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird.“