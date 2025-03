Herren-Weltcup könnte nach Villach zurückkehren

„Niemand braucht Springen in China!“

Was Österreich und Slowenien dabei in die Karten spielen könnte, ist das norwegische Anzugfiasko bei der WM in Trondheim. „Das hat die Positionen der beiden Länder weiter gestärkt. Die FIS muss sich jene Nationen zu Herzen nehmen, bei denen der nordische Sport einen hohen Stellenwert hat. Niemand braucht Springen in China, wo man zehn Zuschauer hat“, meint Mörtl und betont: „Die Shareholder wollen Garantien. Es wurde viel investiert!“ Eine Umsetzung wäre theoretisch erstmals 2027/28 möglich. . .