Minderjährige Cousine und Kollegin vergewaltigt

Seinen Sexualtrieb soll ein Oberösterreicher zunächst an seiner unmündigen Cousine und später auch an einer Arbeitskollegin ausgelebt haben. Beide Opfer sollen laut Staatsanwaltschaft vom 35-Jährigen vergewaltigt worden sein. Im Landesgericht Steyr wurde der Mann am Dienstag verurteilt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.