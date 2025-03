Mutter sprach im Vollrausch Todesdrohung aus

Obsorgeverfahren bei Gericht zeugen von dem zerrütteten Verhältnis der 31-jährigen Sozialhilfeempfängerin und ihrem Ex. Laut der Beschuldigten war auch das der Grund für ihren Ausraster am 5. Jänner. „Mein Sohn war an dem Tag bei seinem Vater. Aber der ließ mich nicht zu ihm. Also trank ich daraufhin zwei Flaschen Wodka“, gesteht die Hausfrau.