Post bietet Lieferando-Zustellern Jobs an

Der Ankündigung von Lieferando gingen monatelange Kollektivvertragsverhandlungen für die Branche voraus. Anders als Foodora und Wolt stellte Lieferando seine Botinnen und Boten in Österreich bisher meist an. Laut Betriebsrat sind fast 1000 Arbeitnehmende betroffen. Etwa 600 Fahrerinnen und Fahrer würden wohl gekündigt werden. „Betroffen sind außerdem weitere rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Wien und den Bundesländern“, sagte Lieferando-Sprecherin Katrin Wala am Dienstag.