Wie sich das Land gegen Unwetter-Dramen rüstet

Hagel, Überflutungen, Hangrutschungen: 2024 geht als Unwetter-Rekordjahr in die Geschichte der steirischen Feuerwehren ein. Im Juni brachten verheerende Überschwemmungen die Florianis etwa in Deutschfeistritz ans Limit, zahlreiche Gemeinden wurden in den darauffolgenden Wochen zu Katastrophengebieten erklärt.