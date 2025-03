Lieber in Haft als auf der Straße: „Will ein Bett“

Es gibt sie, jene Seriengauner, die sich ein Leben außerhalb ihrer Gefängniswelt gar nicht mehr vorstellen können. Ein 32-Jähriger in Kärnten ist so ein Fall. Der Mann hatte solche Angst, entlassen zu werden, dass er in der Zelle auf die schockierendsten Ideen kam, um länger zu bleiben. Den Steuerzahler kostet jeder weitere Tag rund 162 Euro.