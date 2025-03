„Unnachgiebig!“ Routinier scheidet aus und glänzt

Was für ein wilder Auftakt in die neue Formel-1-Saison für Sainz! Zwei Runden waren in Australien am Sonntag erst gefahren, das Safety-Car auf der Strecke – und das Rennen für den Spanier in seinem Williams doch schon zu Ende. Auf der regennassen Strecke verlor er die Kontrolle über seinen Boliden und schied aus.