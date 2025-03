Geschwollene Hand von Papst besorgt die Gläubigen

Franziskus steht seit März 2013 an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Am vergangenen Donnerstag war es genau zwölf Jahre her, dass er zum Nachfolger des damals zurückgetretenen deutschen Papstes Benedikt XVI. gewählt wurde. Mit seinen 88 Jahren ist der gebürtige Argentinier nun der zweitälteste Pontifex maximus in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche.