Vogelschutz-Organisation bittet um Mithilfe

Der allseits bekannte, weit schallende Ruf des Kuckucks läutet in unseren Breiten den Frühling ein. In Kürze wird der Kuckuck (Cuculus canorus) auch wieder in Vorarlberg landen und dann frecherweise seine Eier in fremden Nestern platzieren. Die Vogelschutz-Organisation „BirdLife“ möchte mehr über seine Anwesenheit im heimischen Brutgebiet erfahren und ruft daher die Bevölkerung auf, mitzuhelfen: Wer den ersten Ruf eines Kuckucks hört – im eigenen Garten, auf einer Wanderung oder am Stadtrand, soll das bitte unter www.birdlife.at melden. Wer mitmacht, hat zudem die Chance auf den Gewinn eines Preises.