Hagel-Flug: Staatsanwalt ermittelt jetzt gegen AUA

Schwere Schäden nach Flug durch Gewitterzelle

Der Airbus A320 war im Juni auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Wien in der Steiermark in eine Gewitterzelle und damit in heftige Turbulenzen geraten. Die Maschine landete dennoch sicher am Flughafen in Schwechat, wurde aber beschädigt und konnte erst nach einer Reparatur den Linienflugbetrieb wieder aufnehmen.