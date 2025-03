„Herrl“ prügelte Hund, der Päckchen zerlegt hatte

Wie soll dieser Vierbeiner verstehen können, was seinen Besitzer derart hat auszucken lassen, dass er ihn grün und blau geschlagen haben soll? Es geht um ein Versandpaket, mit dem der Hund gespielt hatte und das dabei zu Bruch ging. Der Hundehalter steht am Montag in Wels wegen Tierquälerei vor Gericht.