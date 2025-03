Kind Hund „abgenommen“: Räuber (15) jetzt in Haft!

Unfassbare Szenen spielten sich am späten Dienstagnachmittag in Hall in Tirol ab: Ein erst zwölfjähriger Einheimischer wurde Opfer eines Raubes! Erbeutet wurde unter anderem dessen Hund. Im Zuge einer Fahndung konnte der Verdächtige ausgeforscht und festgenommen werden. Auch er ist erst 15 – und nun sitzt der Teenager in Haft!