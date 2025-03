Verstappen ist WM-Führung nach 1028 Tagen los

1028 Tage

Und doch ist etwas erwähnenswert neu: Erstmals seit 1028 Tagen ist Verstappen nicht mehr WM-Führender. So lange – konkret seit dem 22. Mai 2022 – stand der Serienweltmeister an der Spitze. Damals übernahm er die WM-Führung, gab sie nicht mehr her, siegte zum Auftakt 2023, behielt die Führung ganze Saison, siegte zum Auftakt 2024, behielt die Führung ganze Saison – und holte heute Platz zwei.