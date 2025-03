Särge passen nicht durch Tür in neue Halle

Ein kleiner Planungsfehler mit großer Wirkung! In die neue Aufbahrungshalle in Strobl passen die Särge nicht so richtig durch die Türen. Der Grund dafür ist kurios, wie Ortschef Harald Humer (SPÖ) beim „Krone“-Lokalaugenschein erklärt: „Es ist eine Folge der Corona-Pandemie. Vor zwei Jahren hat man sich entschieden, einen eigenen Eingang und einen eigenen Ausgang zu machen.“