Von Rauswürfen, Wählerfrust und dem Weg zum Budget

„Ein Stadtmarketing muss sein, das gibt es in jeder Stadt. Bei einem Hallenbad sollte man in die Ostbucht gehen oder zu meinem Freund Toni Pletzer auf den Südring, wenn dort im Pletzer-Freizeitpark wirklich ein günstigeres Hallenbad aufgestellt werden könnte. Der Flughafen soll bleiben, dafür muss nicht nur das Land, sondern auch die Stadt Klagenfurt weiterhin das Geld aufstellen.“

Bussystem gehört dringend verändert

Andere Dinge gehören verändert oder beendet. „Etwa der Busverkehr. Ich sehe permanent, wie die Busse den ganzen Tag leer spazieren fahren. Das kostet derzeit 19 Millionen Euro. Für den Morgenverkehr gehören große Busse her, tagsüber muss man aber auf Kleinbusse mit Elektroantrieb umsteigen. Abends ist ein Sammeltaxi eine gute Alternative. Die Taxis kommen nach einem Anruf sogar vor die Haustüre. Und so groß ist in den Abendstunden der Bedarf auf öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr.“