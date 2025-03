Über die Relegation hatte es Union Berlin 2019 zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ins deutsche Oberhaus geschafft – dabei hätten die „Eisernen“ bereits im Vorfeld gegen Bochum alles klarmachen können, die Partie endete jedoch 2:2 – zu wenig für die Hauptstädter. „Für Fußballer ist es schwierig, damit umzugehen“, erinnert sich Kapitän Christopher Trimmel in „Legionär on air“ an den herben Rückschlag.