VfGH: Abschiebungen nach Griechenland möglich

Der VfGH sieht das anders: Die Versorgungslage habe sich in den vergangenen Jahren verbessert, dem Mann drohe keine existenzielle Notlage. Der Afghane hatte in Griechenland bereits Asyl erhalten, weshalb sein neuer Antrag in Österreich zurückgewiesen wurde. Dagegen ging er gerichtlich vor. Das Bundesverwaltungsgericht argumentierte schon, dass ihm keine Notlage in dem südeuropäischen Land drohe.