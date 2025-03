Haberlander: „Wir brauchen keinen Beauftragten“

„Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen“

Dem auf einem Ticket der ÖVP sitzenden OÖG-Aufsichtsratschef Franz Mittendorfer wirft Binder vor, „den Fokus verloren zu haben“: „Die Gesundheitsversorgung ist eines der wichtigsten Themen in der Bevölkerung. Mit den Spitälern gibt es große Zufriedenheit, zu hinterfragen sind aber Vorgänge in der Verwaltung.“ Gesundheitsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) hält von Binders Idee nichts: „Einen Bedarf für einen Sonderbeauftragten gibt es nicht. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen. Unser gemeinsames Ziel und unsere oberste Priorität ist die Gesundheit der Menschen in unserem Land.“