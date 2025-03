Überflieger Duplantis verpasst Weltrekord knapp!

Bald großes Jubiläum

Ein neuerlicher Weltrekord aber ist für ihn nur eine Frage der Zeit. Er traut sich ohnehin bereits zu, auch 6,30 m zu überspringen. Vielleicht erzielt er am übernächsten Wochenende bei der Hallen-WM in Nanjing (21. bis 23. März) eine neue Bestmarke. Bei der WM in China will er zum dritten Mal in Folge nach Belgrad 2022 und Glasgow 2024 Gold im Stabhochsprung gewinnen.