„Der große Andrang zeigt, was wir ausgelöst haben“

Knapp 50 Tage nach dem Abschied bei der WM in Kroatien sind Österreichs Handballer zurück – und zwar am Donnerstag in Wien im EM-Quali-Kracher gegen Deutschland. „Wir glauben auch gegen diesen Gegner, dass wir gewinnen können“, so Interimskapitän Seppo Frimmel, der sich auf rund 6000 Fans freut.