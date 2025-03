Jedes Haus soll sein eigenes grünes Kraftwerk sein

In St. Veit sind übrigens derzeit die Bücher mit Aufträgen aus Italien voll. Denn unsere Nachbarn haben ein ebenso effizientes wie nachhaltiges Fördersystem. Dieses schreibt beim Energiesparen vor allem Photovoltaik und dann erst Dämmung, Fenster und LED vor. Für Investitionen gibt’s Steuergutschriften von 40 bis 60 %. Das belohnt die Fleißigen. Und die Europäer; weil in Italien nur „made in Europe“ gefördert wird. Wie eben „Sonnenkraft“.