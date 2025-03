Der Wurtendamm wird um 8,5 Meter aufgeschüttet

Totalentleerung des Wurtensperichers

Um diese Bauarbeiten durchführen zu können, muss der Wurtenspeicher abgestaut und Mitte März vollkommen entleert werden. Diese Maßnahmen wurden behördlich genehmigt. Bei der Totalentleerung kann es zu einem Austrag von Sediment in den Fraganter Bach und in die Möll kommen. Um die ökologischen Auswirkungen zu überwachen und möglichst gering zu halten, führt ein technisches Büro ein ökologisches Monitoring durch. Im Fraganter Bach und in der Möll werden zwei Sonden kontinuierlich die Gewässerqualität überwachen.